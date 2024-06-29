"تضامن دمياط" تدشن مبادرة "نجاحنا في اتحادنا" لاستقبال طلبة الثانوية العامة

دشنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، مبادرة " نجاحنا فى اتحادنا" بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير قاعات لاستقبال طلبة الثانوية العامة والجامعات.

تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط عن تدشين مبادرة " نجاحنا فى اتحادنا" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير قاعات لطلاب الثانوية العامة والجامعات ومساعدتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الشيماء عبد المعطى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير قاعات مجهزة ومكيفة لاستقبال الطلاب طوال اليوم وتوفير أوجه الرعاية والحماية والدعم لهم والمناخ الملائم للمراجعة النهائية مع تواجد مشرفين بكل قاعة

وأشارت الى أن تلك الجهود تأتى فى إطار الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الوزارة موضحة أن المبادرة بدأت من الجمعة 28 يونيو الجارى .