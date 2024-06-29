يورو 2024.. منتخب سويسرا يتفوق على إيطاليا في الشوط الأول

تفوق منتخب سويسرا على إيطاليا بهدف للا شيء في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على الملعب الأولمبي في برلين، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

سيطر منتخب سويسرا على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة في الشوط الأول، وكان له أفضلية هجومية عن منتخب إيطاليا.

وترجم ريمو فريلير تفوق منتخب سويسرا على إيطاليا في الشوط الأول، بالتقدم بهدف دون رد، سجله في الدقيقة 37 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة زميله روبن فارجاس.

يورو 2024

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16 من يورو 2024، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، خلف ألمانيا بـ7 نقاط.

بينما بلغ منتخب إيطاليا دور ثمن النهائي، وصيفًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدر بالعلامة الكاملة.

يواجه الفائز من مباراة إيطاليا ضد سويسرا، المتأهل من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.