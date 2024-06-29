أمازون مصر تعلن عن انطلاق موسم تخفيضات "يوم برايم 2024" لمدة 6 أيام

أعلنت أمازون مصر عن عودة موسم تخفيضات "يوم برايم" السنوي، الذي سيقام حصريًا لأعضاء برايم، هذا العام، ولأول مرة في مصر، ستمتد عروض برايم لمدة ستة أيام كاملة، بدءًا من منتصف ليل 16 يوليو في وحتى 21 يوليو.



ستقدم أمازون لعملاء برايم في مصر تخفيضات كبيرة على أكثر من 30 فئة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، الجمال، الصحة والعناية الشخصية، منتجات الأطفال، أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية، والموضة.



أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجرتها أمازون أن ثلثي المتسوقين في مصر (66%) يبحثون عن العروض والتخفيضات عند الشراء عبر الإنترنت، وأكثر من نصفهم (56%) ينتظرون فعاليات التخفيضات عند شراء المنتجات عالية القيمة، لذلك، تسعى أمازون من خلال "عروض برايم" لتلبية احتياجات المستهلكين على مدار ستة أيام من التوفير.



قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: "يهدف موسم تخفيضات يوم برايم إلى تقديم قيمة استثنائية والاحتفال بأعضاء برايم لدينا، ويمثل هذا العام الأول في مصر الذي نمد فيه موسم تخفيضات "يوم برايم" لستة أيام كاملة، استجابة لطلبات العملاء، ونتطلع بشغف للاحتفال مع الأعضاء في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقديم عروض ليس لها مثيل، موسم تخفيضات "يوم برايم" هو الوقت المثالي دائمًا للانضمام إلى برنامج عضوية برايم، ونأمل أن يستفيد الجميع من فرص التوفير المتاحة خلال هذا الحدث الترويجي، مع استكشاف الفوائد التي تقدمها عضوية برايم على مدار السنة مقابل 29 جنيهًا مصريًا شهريًا".

وأضاف الصاحي: “أكثر من نصف العملاء في مصر (61٪) على استعداد للانتظار لمدة يومين كحد أقصى لاستلام مشترياتهم عبر الإنترنت، ومع برنامج عضوية برايم، يمكنهم الاستمتاع بالتوصيل في نفس اليوم إلى القاهرة والجيزة والتوصيل في اليوم التالي إلى معظم أنحاء الجمهورية وذلك لأكثر من نصف مليون منتج”.

وأكد محمود سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البا فارما: "تؤثر مواسم التخفيضات مثل "برايم داي" بشكل كبير على أعمال شركة "ألبا فارما" بشكل إيجابي، فنحن نحرص على تقديم أفضل الصفقات والعروض الممكنة لعملائنا على منتجاتنا الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر. لا يؤدي هذا الحدث فقط إلى زيادة كبيرة في المبيعات، بل يساهم أيضًا في تعزيز الوعي بعلامتنا التجارية، ومن خلال الفرص الترويجية التي تقدمها أمازون خلال موسم التخفيضات، تمكنت "ألبا فارما" من الوصول إلى عملاء جدد وتعزيز وجودهم في السوق المصرية".



وتتيح أمازون لأعضاء برايم في مصر خيارات دفع مرنة وخطط تقسيط ميسرة بالتعاون مع ماستركارد، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، فاليو، واتصالات كاش، مما يتيح لهم توفير المزيد خلال موسم التخفيضات.

