حبس متهمين بالاتجار في الاستروكس بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس عاملين كونا تشكيلًا عصابيًا، فيما بينهما للاتجار في المخدرات، عقب ضبطهم وبحوزتهم جوهر الاستروكس، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى لفحصها.

كما أمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط، والأخرى حول نشاطهم، وجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح نارى غير مرخص.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين لاتجارهما في الإستروكس بمنطقة دار السلام.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش عدد من الطلقات).

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.