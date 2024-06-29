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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تاجري حشيش في روض الفرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة روض الفرج اليوم حبس  عاطلين 4 أيام على  ذمة التحقيقات لاتجارهما في الحشيش، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة بمنطقة روض الفرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين "لهما معلومات جنائية". بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش - سلاح أبيض

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

روض الفرج وزارة الداخلية امن القاهرة