مجدي مرشد: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة مهمة لتبادل الخبرات

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاديات العالمية ومن بينها مصر .

وأضاف مرشد في تصريحات اليوم، أن مؤتمر الاستثمار اليوم يمثل رسالة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات ، كما أنه يتيح فرصة للإطلاع على الفرصة الواعدة في مصر والترويج لها بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو المستهدفة .

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر وما لما أعلنه بأن الشراكة بين مصر وأوروبا تشمل 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص ، كما أنه من المنتظر حشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو ، مشددا على أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي كما أنه سوق واعد في المنطقة.

وأوضح أن المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الأوروبية في مسيرة التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر في مختلف المجالات كما أنه يعزز مكانة مصر فى الخريطة العالمية.