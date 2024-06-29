رئيس مدينة قويسنا يلتقي رؤساء الوحدات القروية

عقد طارق أبوحطب رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، الاجتماع الاول مع رؤساء الوحدات المحلية التابعة بعد توليه منصبه كرئيس لمركز ومدينة قويسنا.

حيث جريت مناقشة آليات العمل التى سيجرى اتباعها خلال الفترة القادمة ، وسبل التعاون المستمر للوصول الى خدمة المواطنين بكافة قري مركز قويسنا.

وجه رئيس المدينة رؤساء الوحدات القروية إلى المتابعة الجادة والمستمرة لأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير سواء على الطرق أو داخل الترع مشدداً على مراقبة عمال شركات النظافة لتحقيق أفضل معدلاتها بقرى المركز .

كما تابع رئيس مركز ومدينة قويسنا، أعمال قسم تجميل المدينة بحضور محمد عبد ربه رئيس القسم حيث تمت أعمال صيانة وتنظيف لنافورة ميدان سليمان متولى ، كما تمت أعمال دهان وتجميل كل المنطقة المحيطة بالميدان .