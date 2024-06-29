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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس عاهل المغرب

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
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أعلن القصر الملكي المغربي اليوم السبت 29 يونيو 2024 عن وفاة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس عاهل المغرب.

وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا في هذ الشأن قال فيه "بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه.

يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.

وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.

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