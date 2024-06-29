"الحرية المصري": مؤتمر الاستثمار يعكس قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

قال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى تستضيفه القاهرة اليوم، جاء فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل التحديات والصراعات الإقليمية والدولية التى انعكاسات خطيرة على الاقتصاديات الوطنية.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر بعد 100 يوم فقط من ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، يعكس حجم المصالح المشتركة بين الجانبين، ويمثل شهادة ثقة فى جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وحرص من جانب الاتحاد الاوروبى على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى تضمنت رسائل عدة من بينها أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا إيجابيًا فى مختلف المجالات، وأن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى، وللإجراءات والإصلاحات التى يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وقدرة مصر على تخطى التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.