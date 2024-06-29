ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة لإعفاء الشركات والمستثمرين العاملين بمجال الألواح الشمسية من الضرائب

الألواح الشمسية
الألواح الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها قدمت طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير الكهرباء بشأن إتاحة استخدام الألواح الشمسية في مصر للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم السبت، إن مصر تمر بأزمة شديدة بسبب نقص الغاز مما يؤثر على استمرارية الكهرباء في عموم محافظات الجمهورية، ولابد من تقديم إعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمستثمرين العاملين في مجال الألواح الشمسية لتحفيزهم على إتاحة ألواح شمسية مما يقضي على أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية مشاركة البنوك المصرية في التمويل بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة بالاستناد على مبادرة البنك المركزي، لرفع الرسوم الضخمة لهيئة الطاقة المتجددة علي تركيب الألواح الشمسية، مشددة على ضرورة إلزام أصحاب المشاريع الزراعية لاستخدام الطاقة الشمسية، وإلزام أيضا أصحاب الكومباوندات الجديدة علي استخدام الطاقة الشمسية.
 

أزمة انقطاع الكهرباء استخدام الطاقة الشمسية الألواح الشمسية البحث العلمي البنوك المصرية التعليم والبحث العلمى البنك المركزي الطاقة المتجدد انقطاع التيار الكهربائي