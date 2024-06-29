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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير مساعد الفيوم ورئيس إطسا يبحثان عدة مشكلات بلقاء خدمة المواطنين.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد أحمد شاكر سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت أحمد عبدالله رئيس مركز ومدينة إطسا، لقاء "خدمة المواطنين" للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم .

جاء ذلك بحضور محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومحمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز أطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي مركز اطسا أصحاب الشكوى .

خلال اللقاء استمع السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم ورئيس مركز ومدينة اطسا لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز إطسا، وتنوعت الطلبات ما بين طلب الحصول على وحدة من الوحدات السكنية، وطلب تقنين قطعة أرض، ونقل ملكية أرض ومشكلات تخص الإدارة الهندسية من تراخيص إلى إزالات وشكوى من ذوي الاحتياجات الخاصة متعلقة بطلب عمل او ترخيص كشك .

وأكد  ثابت، على استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل مستمر لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها .

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم . 

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