ننشر منطوق الحكم على المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق

قضت الدائرة 36 جنايات الجيزة، اليوم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة المتهمين في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر، بأحكام تتراوح بين السجن المشدد والبراءة.



وجاء منطق الحكم كالآتي:

معاقبة المتهم الأول وهو "محمد حمدي " وزوجته "مي" بالسجن المشدد 7 سنوات.

ومعاقبة كل من علي جمال وعبد الله حسين و سعيد حسين ومحمد عنتر ومحمد محمود بالسجن المشدد 5 سنوات.

كما قضت ببراءة زينب عبد القادر ومحمد سمير وهاجر عزت محمود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بالقضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر وهم: "محمد ح." 34 عامًا، مدرب كمال أجسام، "مي س." 39 عامًا ربة منزل، "عبد الله ح." 28 عامًا، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج." 33 عامًا، حاصل على دبلوم فندقي، "سعيد ح." 50 عامًا، سائق أجرة، "محمد ع." 29 عامًا حارس، "م. م." 31 عامًا، "زينب ع." 52 عامًاربة منزل، "م. س." 34 عامًا، نقاش، "ه. ع"، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل أوسيم الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمرة- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب إتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل.