البرلمان العربي: ليبيا من أكثر دول المنطقة التي اكتوت بنار الإرهاب

أكدت النائبة الدكتورة أحلام اللافي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، أن دولة ليبيا نجحت بسواعد أبنائها خلال السنوات الماضية في تخفيض مستوى الإرهاب وتقليل مخاطره، موضحة أن دولة ليبيا واحدة من أكثر دول المنطقة التي اكتوت بنار الإرهاب على مدار العقد المنصرم، دخلت في حالة من الاضطرابات والصراعات القبلية، وهو ما استغلته التنظيمات الإرهابية محاولة بسط سيطرتها على بعض مناطق الدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها النائبة أحلام اللافي في إطار ترؤسها لوفد البرلمان العربي المشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.

وأشارت "اللافي" إلى أن البرلمان الليبي بما يضمه من نساء برلمانيات قام بدور مهم من أجل استقرار الأوضاع ومحاربة الإرهاب، قائلة "نحن كبرلمانيات نسعى لأن يكون لنا صوتًا مسموعًا في خطط واستراتيجيات وتشريعات مكافحة الإرهاب، لا سيَّما وأننا قادرات على نقل المعاناة الحقيقية التي تواجهها النساء عند انتشار الإرهاب".

وقد استهدف هذا المؤتمر تعزيز دور النساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. وتناول المؤتمر في جلساته الست موضوعات محل اهتمام البرلمان العربي، مثل دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتحديات والثغرات والتدابير اللازمة.