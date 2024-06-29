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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام عبري: واشنطن تسعى لحل الخلاف بين حماس وإسرائيل.. وعائلات الأسرى تهدد بإشعال حرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن واشنطن تحاول سد الفجوات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن واشنطن تسعى لحل الخلاف بشأن الانتقال من المرحلة الأولى لصفقة تبادل المحتجزين للمرحلة الثانية.

على صعيد آخر، أفادت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، بأن رئيس ااوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو لن يعيد أبنائهم من غزة حتى يهتز عرشه، لذا يتوجب عليهم الخروج إلى الشوارع،.

وأضاف عائلات المحتجزين، أنهم على وشك إشعال حرب في الجبهة الشمالية وإذا حدث ذلك فلا أمل في استعادة أبنائهم، مشيرين إلى أن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل البقاء في منصبه.

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