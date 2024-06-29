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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الشباب يلتقي المشاركين بمعسكر تدريب متطوعي المؤتمر الكشفي العالمي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمشاركين في المعسكر الثاني لتدريب متطوعي تنظيم المؤتمر الكشفي العالمي بنسخته  الثالثة والأربعون، والبالغ عددهم ٣٥٠ جوالا وجوالة من أبناء الكشافة المصرية، في إطار الاستعداد لتنظيم مصر للمؤتمر هذا العام.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور المتطوعين في إنجاح المؤتمر الكشفي العالمي، مشيراً إلى أنهم يمثلون واجهة مصر أمام العالم، مشدداً على ضرورة تهيئة المتطوعين بأفضل صورة ليكونوا على مستوى الحدث، مؤكداً على أهمية إتقان اللغات الأجنبية ومهارات التواصل والتعامل مع مختلف الثقافات.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "لدينا الثقة الكاملة في قدراتكم وإمكانياتكم، وأنتم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم،  ونؤمن بأهمية الاستفادة من خبرات المتطوعين في مختلف المجالات، ونحرص على توفير فرص لكم للمشاركة في مختلف الأحداث والفعاليات الكبري، وأتمنى لكم كل التوفيق في مهمتكم، وإنني على ثقة بأنكم ستكونون سفراءً مشرفين لمصر وللحركة الكشفية".

وزير الشباب الموتمر الكشفي العالمي اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة