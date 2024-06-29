كورسيرا 2024.. مصر تحقق قفزة هائلة في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

شهدت مصر طفرة كبيرة في مجال التعليم الرقمي، حيث أفاد تقرير "كورسيرا" للمهارات العالمية لعام 2024 بزيادة بنسبة 585% في معدلات التسجيل ببرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي. التقرير، الذي يعتمد على بيانات من 148 مليون متعلم و7000 مؤسسة، يكشف عن تحول كبير نحو اكتساب المهارات الرقمية بين المتعلمين المصريين.

سجلت "كورسيرا" زيادة سنوية بنسبة 21% في عدد المتعلمين المصريين الجدد خلال الربع الأول من عام 2024. هذا النمو يعكس التوجه المتزايد نحو التعليم عبر الإنترنت في مصر، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

تتزامن هذه الزيادة مع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في هذا المجال ورفع الوعي العام.

مصر تحقق قفزة هائلة في الذكاء الاصطناعي

أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 861% في التسجيلات ببرامج الذكاء الاصطناعي على منصة "كورسيرا"، فيما حققت مصر زيادة ملحوظة بنسبة 585%.

أصبح التعلم عبر الأجهزة المحمولة خياراً شائعاً بين المصريين، حيث يصل 64% منهم إلى الدورات التعليمية من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. يتميز المتعلمون المصريون بأنهم أصغر سناً من المتوسط العالمي، بمتوسط عمر يبلغ 29 عاماً مقارنة بـ 33 عاماً على مستوى العالم، مع تركيز كبير على مهارات مثل الإعلانات، والتعلم العميق، والتدقيق.

أكد قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أهمية استمرار الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والمبادرات التعليمية في مصر. وأشار إلى أن تبني التعلم عبر الإنترنت وتحديد أولويات المهارات الرقمية يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.

يشير التقرير إلى زيادة بنسبة 34% في التسجيلات للحصول على الشهادات الاحترافية في مصر، مع إقبال كبير على مجالات مثل تحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني، وتطوير واجهات الويب. مع استمرار أهمية الشهادات الجامعية في مصر، يمكن لدمج المهارات الرقمية في مناهج التعليم العالي أن يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل.

حتى الربع الأول من عام 2024، تجاوز عدد المتعلمين المصريين على منصة "كورسيرا" 2.9 مليون، منهم 35% من النساء، بما في ذلك 22% في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. هذا النمو يعكس استثمار المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية استعداداً لمستقبل تهيمن عليه التكنولوجيا والابتكار.

