قاوم الجناة.. 5 لصوص يلقون طفلا من الطابق الخامس بالمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 لصوص، أقدموا على إلقاء طفل من الطابق الخامس، أثناء دلوفهم لمسكن والد المجني عليه لسرقته، بعد أن استشعر بهم وقاومهم.

وردت إشارة من مستشفي قصر العيني، لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها استقبال طفل عمره 14 سنة، مصاب بكسور ونزيف داخلي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام 5 لصوص، بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه، تصادف وجوده، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من القبض علي المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.