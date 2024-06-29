إطلاق تطبيق "أوتو كلوب" لتحقيق التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات

أعلنت "أوتوكلوب" لحلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي إطلاق تطبيقها "أوتوكلوب" لتحقيق التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات.



وقال هشام الصافي المدير التنفيذي لشركة "أوتوكلوب" لحلول التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، إن إطلاق التطبيق هدفه تسريع وتيرة التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات سواء للأفراد أو المعارض وكذلك شركات تجارة السيارات.



وأضاف هشام الصافي، أن تطبيق "أوتو كلوب" سيتيح لأول مرة بمصر مجموعة من الخدمات الرقمية المميزة بقطاع السيارات، حيث يتيح التطبيق للأفراد بيع وشراء سياراتهم وكذلك يتيح خدمة للمساعدة في بيع وشراء السيارات سواء بالتقسيط او كاش، وذلك للسيارات المستعملة والجديدة.



وأوضح هشام الصافي أن من الخدمات المميزة التي يتيحها التطبيق، تقديم خدمات التقسيط بالتعاون مع مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، وكذلك خدمة التأمين على السيارات بالشراكة مع مختلف شركات التأمين في مصر.



ويقول المدير التنفيذي للشركة، إن التطبيق يقدم المنظومة الكاملة لعملية البحث واختيار وشراء السيارة مرورا بمرحلة السداد والتسهيلات المتعلقة بعملية سداد سعر السيارة أو تمويلها وحتى التأمين على السيارة، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر التطبيق ما يختصر كثير من الوقت والجهد بتنفيذ هذه الخطوات بالطرق التقليدية.



جدير بالذكر أن رائد الأعمال هشام الصافي يمتلك خبرات تتجاوز 15 عاما في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وإدارة الأعمال والقطاع العقاري.



وتضع شركة "أوتو كلوب" ومديرها التنفيذي على عاتقهم رقمنة خدمات تجارة السيارات بالسوق المصرية، الأمر الذي يجعل عملية بيع وشراء السيارات أكثر سهولة، بما فيها عمليات التقسيط والتمويل والتأمين على السيارات.



وأشار هشام الصافي أن تطبيق "أوتو كلوب" يستهدف جمع كافة أطراف منظومة تجارة السيارات في تطبيق واحد، سواء كانت شركات أو معارض لتجارة السيارات، بالإضافة الى القطاع التمويلي من بنوك وشركات تمويل استهلاكي، وكذلك شركات التأمين.



ويعتقد الصافي أن التعاون بين مختلف أطراف المنظومة يدعم تقديم تجربة شراء وخدمات مميزة لعملاء قطاع تجارة السيارات ويضمن حصول العملاء على عروض مميزة متكاملة.