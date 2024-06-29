الإحصاء: انخفاض أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أنه يبلغ عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 30/6/2024 وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.

وانخفاض معدل الإنـجاب الكلي إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقاً لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقاً لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأشار الجهاز إلى أنه انخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8% .

وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أن زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل الى 66.4% مقابل حوالي 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.

زيادة كبيرة في معظم مؤشرات صحة الأم فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل الى 97% في عام 2021 مقابل 90% عــام 2014. كمــا تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل الى 97% مقابل 92% في عام 2014.

واشار الجهاز إلى انه يوجد تحسن في وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000مولود حي في 2021 مقابل 5 في عام 2014 لكن هنــاك ارتفــاع في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل الى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابــل 14 في عام 2014.

وانخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام 2014 ، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014 ، وهو إنـجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.

كما بلغ عدد عقود الزواج 918 ألف وفقاً للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 % .

وتراجعت أعداد الطلاق حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريباً حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.

وتابع: تراجــع إعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.

وتزايد اعداد المشتغلين ليصل 28.9 مليون مشتغل عام 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014 بنسبة زيادة 19.1%.

وانخفــاض ملحــوظ في نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.1% عام 2023، مقابـــل 25.3% عـام 2014.