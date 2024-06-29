"الاتحاد الأوروبي": تشريع 5 بؤر استيطانية محاولة أخرى متعمدة لتقويض جهود السلام

قال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن خطوة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن تشريع 5 بؤر استيطانية، محاولة أخرى متعمدة لتقويض جهود السلام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن نيته تشريع 5 بؤر استيطانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر جزءًا من الحرب الإبادة الشاملة ضد شعبنا.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية إن مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل.