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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الاتحاد الأوروبي": تشريع 5 بؤر استيطانية محاولة أخرى متعمدة لتقويض جهود السلام

بيتر ستانو المتحدث
بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي
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قال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن خطوة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بشأن تشريع 5 بؤر استيطانية، محاولة أخرى متعمدة لتقويض جهود السلام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن نيته تشريع 5 بؤر استيطانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر جزءًا من الحرب الإبادة الشاملة ضد شعبنا.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية إن مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل.

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