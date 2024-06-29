صور.. إخماد حريق هائل في مطعم بالمنيا

نجحت الحماية المدنية بالمنيا فى السيطرة على حريق هائل نشب داخل مطعم مأكولات بسور النادي الرياضي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق هائل داخل مطعم مأكولات بسور النادي الرياضي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا بسبب انفجار أنابيب غاز.



على الفور إنتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.