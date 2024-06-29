محافظ الشرقية يشهد احتفالية تكريم الأمهات الصيدلانيات

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم احتفالية تكريم الأمهات الصيدلانيات المثاليات لعام 2024 والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق ، والدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث السابق ، والدكتورة فاطمة حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ، والدكتورة هبه رفعت مديرة فرع هيئه الدواء بالشرقية ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة وصيادلة الشرقية .

أكد محافظ الشرقية أهمية تكريم الأمهات المثاليات تقديراً لعطائهن الدائم ودورهن في تحقيق الاستقرار لأسرهم الصغيرة بما ينعكس علي إستقرار وتقدم المجتمع بالإضافة إلي اخلاصهن في عملهن وتأديته علي الوجه الاكمل.

وخلال كلمته أعلن محافظ الشرقية عن إختيار المحافظة للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضرى العالمي بدورته الثانية عشر والمقرر انعقاده بمحافظة القاهرة في الفترة من 4 الي 8 نوفمبر 2024 م لعرض تجربتها في مجالات التنمية الحضارية مما يحقق مستهدفات التنمية ويتيح التعاون بين المدن والشركاء الدوليين.

أضاف أن الإدارة المحلية تمثل العمود الفقري في تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ، لافتا إلى أن فوز محافظة الشرقية للعام التالي علي التوالي في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار علي المستوى المحلي جاء نتيجة لجهد وأداء متميز من جميع العاملين بالديوان العام.

أوضح المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة ومنها ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين على تقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

من جانبه أعرب الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية احتفالية النقابة بتكريم الأمهات الصيدلانيات المثاليات مقدما له الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الدواء والصيدلة بالمحافظة وحرصه على المشاركة في كافة الفعاليات المتعلقة بقطاع الصيدلة تقديراً لدور الصيدلي في المنظومة الطبية، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى للوصول إلى مجتمع صحي وسليم ، مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

في نهاية الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من الأمهات الصيدلانيات المثاليات لنقابة الصيادلة وكذلك عدد من النماذج المشرفة من سيدات المحافظة ممن لديهم أبناء صيادلة وصيدلانيات بمنحهن دروع تذكارية تقديرا وتشجيعا لهن على مواصلة رسالتهن السامية للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.

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