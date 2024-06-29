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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشرف سنجر: ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة المصريين أمام العالم

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية
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قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن ثورة 30 يونيو أعطت السيسي كل الصلاحيات لإعادة الدولة والأمن.

وأضاف خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت،  أن ثورة الـ30 من يونيو المجيدة عبرت عن إرادة المصريين بهذا الكم الكبير للشارع أمام العالم جمعت كل المسارات الربيعية التي كانت تحاول أن تأخذ مصر لتقسيمها، لأن تكون شبه دولة أو ليس بدولة.

وتابع،أن المصريين رفضوا كل الادعاءات الديمقراطية تحت دعوة من الدول الغربية، وكانت هذه الادعاءات هو إبقاء الشعب المصري في حرب أهلية.
 

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