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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى يكشف فبركة جماعة الإخوان الإرهابية فيديوهات تحريضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والادعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة.. وقام أحد العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج بفبركة مقطع صوتى غير حقيقى وإضافته لمقطع الفيديو فى محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم

ويأتى ذلك فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

لجماعة الإخوان الإرهابية وجود تجمعات مقطع فيديو التواصل الاجتماعي وقفة تضامنية مع غزة