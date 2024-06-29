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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: المجتمع الدولي فشل في إرساء قواعد السلام هذا العام

الدكتور أشرف عكة
الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية
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قال الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إن منظمات الأمن الدولي فشلت في الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن المجتمع الدولي اليوم والقادة على المستوى الدولي والعالمي فشلوا في إرساء قواعد السلام هذا العام، وما أدى لاتساع رقعة النزاعات في هذا العدد الكبير من الدول يعني لا شك أولًا أن هناك طبيعة متغيرة لطبيعة وشكل العلاقات الدولية.

وتابع، أن السمة الأساسية بعد نهاية الحرب الباردة في تسعينيات القرن الماضي أنهت الصراع بين الشرق والغرب إلى أن كل تلك الافتراضات والنظريات التي عالجت قضايا الأمن الدولي ومفهوم الأمن القومي الذي يعتبر هو ذلك المحدد والبوصلة لأمن الدولة ومصالحها ودورها وسياقاتها العالمية.

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