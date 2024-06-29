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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الشريف": النتائج الأولية لحريق ستاد الإسكندرية ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تشكيل لجنة مختصة من جميع الجهات المعنية للتحقيق وفحص الأسباب التي أدت إلى الماس الكهربائي في ستاد الإسكندرية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية اليوم لغرفة  التحكم الكهربائي بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بعد تصاعد دخان منها أمس خلال مباراة سموحة وبيراميدز، وذلك للاطمئنان على الوضع داخل الاستاد والتأكد من جميع التجهيزات لاستقبال مباراة اليوم المقامة بين فريقي الاتحاد والداخلية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وأضاف محافظة الإسكندرية أن النتائج الأولية تشير إلى أن الماس ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

وصرح اللواء محمد الشريف، أنه وقع أمس الجمعة ماس كهربائي في البرج الثاني بستاد الإسكندرية، وتم التدخل الفوري للسيطرة على الوضع، وعليه تم إيقاف المباراة بين فريقي سموحة وبراميدز.

وطمأن المحافظ المواطنين أنه لم يتم حدوث أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات للمواطنين، لافتًا أنه تم حدوث بعض التلفيات البسيطة جاري إصلاحها بمعرفة المختصين.  

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام لطفي مدير عام ستاد الإسكندرية، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والعميد مدحت تمام مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش.

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