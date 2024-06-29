وصول شهيد لمستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال للأهالي في منطقة الشعف بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل ، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية وصول شهيد لمستشفى المعمداني إثر استهداف الاحتلال للأهالي في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 مصابا خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37،834 شهيدا و86،858 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ267 تواليًا، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.