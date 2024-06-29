الإحصاء: 23.4 % ارتفاع في حجم التجارة الخارجية لعام 2023 عن عام 2014

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن أهم المؤشرات الاقتصادية أنه بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق بالأسعار الجارية 10155.4 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 2130 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7% .

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023 مقابل 23.3 الف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6 % .

كما بلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها 32450 لعام 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6% .

وبلغت الصادرات المصرية 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6% .

وبلغ حجم التجارة الخارجية 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%

كما انخفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014 .

وأوضح الجهاز أنه بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014 .

وبلغت قيمة الإنتاج النباتى 603.8 مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1% .

وبلغت قيمة الإنتاج الحيوانى 367.5 مليار جنيه عام 2022مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5% .

بينما بلغت قيمة الإنتاج السمكى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2% .

وأشار الجهاز إلى أنه بلغت رســوم الـمرور فى قناة السويس 8759.6 مليون دولار لـعـام 2022/2023 مقابـــل 5369.1 مليــون دولار لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 63.1% .

وبلغت أعداد السفن العابرة بقناة السويس 25911 لعام 2022/2023 مقابل 17544 لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 % .

وبلغت كمية الكهرباء المولدة 216.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 25.4 % .

كما بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 169.0 جيجا.و.س عام 2022/2023 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 15% .

وبلغت اجمالى الودائع 9472.6 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 560.7 % .

وتابع: بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 22.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 19.5 % .

وبلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 10 مليارات دولار عام 2022/2023 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 138.1 % .

وبلغ الدعم 275.8 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 46.9% .

كما بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 78.3% .