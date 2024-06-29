ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة تستهدف المراكز العلاجية غير المرخصة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة القاهرة .. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط 8 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز .. لوجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قطاع الامن العام ومديرية أمن القاهرة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بحملة أمنية المراكز العلاجية غير المرخصة ضبط 8 مراكز لعلاج