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السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسـل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
 

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

70 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مكافحة المخدرات الجيزة