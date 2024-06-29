ضبط 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسـل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .