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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئاسة الفلسطينية: شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية جزء من الإبادة الشاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر جزءًا من الحرب الإبادة الشاملة ضد شعبنا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية إن مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل.

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة الفلسطينية،اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 مصابا خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37،834 شهيدا و86،858 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ267 تواليًا، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

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