قوات الدفاع الجوي.. لهيب السماء| شاهد

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والخمسين لـ قوات الدفاع الجوي فيلما تسجيليا بعنوان “الدفاع الجوي.. لهيب السماء”.

قوات الدفاع الجوي تحتفل بعيدها الرابع والخمسين

وتحتفل قوات الدفاع الجوى، بعيدها الرابع والخمسين، الذي يوافق الـ 30 من يونيو من كل عام، وذلك بمناسبة مرور 54 عامًا على بناء حائط الصواريخ في 1970، الذي اتخذ عيدًا لقوات الدفاع الجوي.

وفي 30 يونيو 1970 تم الدفع بكتائب الصواريخ إلى منطقة القناة، وهو اليوم الذي يوافق عيد قوات الدفاع الجوي، الذي استطاعت فيه كتائب الصواريخ التصدي لطيران العدو الإسرائيلي.

وبهذه المناسبة عقد اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، مؤتمرًا صحفياَ أكد خلاله أن رجال الدفاع الجوى يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفانى وإخلاص واضعين نصب أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، موجهًا التحية لأبطال ومقاتلى الدفاع الجوى الأوائل الذين وضعوا اللبنة الأولى فى انتصار أكتوبر 1973 وضحوا بالغالى والنفيس لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وقال اللواء اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، نحتفل اليوم بالذكرى الـ 54 لعيد الدفاع الجوى إعلانًا بالوفاء والإجلال للشُهداء والرواد الأوائل أبطال قوات الدفاع الجوى، الذين ضحوا بالغالى والنفيس حتى تعلوا راية الوطن خفاقة، ففي مثل هذا اليوم وباكتمال بناء حائط الصواريخ تمكنت تجميعات الدفاع الجوى من إسقاط عدد طائرتين فانتوم لأول مرة، وطائرتين سكاى هوك وأسر ثلاث طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى 12 طائرة بنهاية الأسبوع.

اللواء اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي

وتابع:" ففي مثل هذا اليوم وباكتمال بناء حائط الصواريخ تمكنت تجميعات الدفاع الجوى من إسقاط طائرتين فانتوم لأول مرة، وطائرتين سكاى هوك وأسر ثلاث طيارين، وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى عدد 12 طائرة بنهاية الأسبوع وهو ما أطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم، واتخذت قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيدًا لها، حيث يعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الأقتراب من سماء الجبهة المصري، لِتُسطر قوات الدفاع الجوى أروع الصفحات وتضع اللبنة الأولى فى صرح الانتصار العظيم للجيش المصرى خِلال حرب أكتوبر 1973م ".