إلهام شاهين لـ البوابة نيوز: "30 يونيو" أنقذتنا من تجار الدين

قالت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، إن ثورة " 30 يونيو" أنقذت مصر من تجار الدين الذين يتجارون به وكانت أفكارهم لا تمت بالدين بصلة.

وأضافت شاهين في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: الدين هو السماحة والذي يعطي للإنسان الحرية في الاختيار والاعتقاد ويعلم البشرية الأخلاق وكيفية التعامل بإنسانية وأشارت وقد جاءت 30 يونيو وأنقذتنا من هؤلاء الجماعة المتأسلمة الذين كانوا يستخدمون الدين لخدمة السياسة وأشارت من الطبيعي فصل الدين عن السياسة والحمد لله تم إنقاذ البلاد من هؤلاء المتأسلمين الذين كان يريدون تغيير هوية المصريين وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وبدون اتفاق مسبق تم نزول الشعب بأكمله في يوم واحد علي قلب رجلا ًواحد لرفض ذلك والوقوف أمامهم بكل قوة وعزم.

وتابعت هؤلاء الأشخاص كانوا استخدامهم للدين خاطئ حيث قاموا بتوجيه إهانات للفن والمفكرين والكُتاب الكبار فالدين أولا ًيعلم الأخلاق قبل أي شىء لذلك هؤلاء الأشخاص كانوا لا يمتون بالدين ولا الأخلاق بصلة وقدموا صورة سيئة للمسلم المتدين ولكن ثورة 30 يونيو استطاعت تغيير صورة مصر فى ملحمة عظيمة كان أبطالها الشعب والجيش والشرطة.