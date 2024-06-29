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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: كسر مفاجئ بخط المياه بميدان فيني بالدقي والدفع بـ7 شفاطات

كسر ماسورة مياه بالدقي
كسر ماسورة مياه بالدقي
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أعلنت محافظة الجيزة عن وقوع كسر مفاجئ بخط المياه الكائن بشارع السد العالي بمنطقة ميدان فيني بحي الدقي والذي تسبب في غلق المياه عن عدداً من الشوارع المحيطة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح. 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع .
وتابع المحافظ جهود الإصلاح والتي بدأت بالدفع بعدد ٧ شفاطات من شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل لشفط المياه الناتجة عن الكسر المفاجئ لعدم إعاقة الحركة المرورية كما تم توجيه فرق الاصلاح لسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمه للخط . 
وشدد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية.

محافظة الجيزة كسر مفاجئ بخط المياه بميدان فيني بالدقي الدفع ب ٧ شفاطات لرفع المياه الناتجة عن الكسر قطع المياه عن الشوارع المحيطة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح شارع السد العالي حي الدقي