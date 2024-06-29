كوبا أمريكا 2024.. 4 منتخبات حسمت تأهلها إلى ربع النهائي

حسمت 4 منتخبات تأهلها إلى دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات فجر اليوم السبت.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

نتائج مباريات الجولة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024

انطلقت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، بفوز منتخب الأرجنتين على تشيلي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة انتصر منتخب كندا على بيرو.

وفي اليوم التالي، ضرب منتخب الإكوادور، جامايكا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتخطى منتخب فنزويلا، المكسيك بهدف للا شئ.

وبعدها، سقط منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في فخ الهزيمة أمام بنما بنتيجة 1-2، ثم اكتسح منتخب أوروجواي، بوليفيا بخماسية نظيفة.

وفي اليوم الأخير من منافسات الجولة الثانية، أمطر منتخب كولومبيا شباك كوستاريكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا على باراجواي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024 حتى الآن

المجموعة الأولى

1- الأرجنتين 6 نقاط

2- كندا 3 نقاط

3- تشيلي نقطة

4- بيرو نقطة.

المجموعة الثانية

1- فنزويلا 6 نقاط

2- الإكوادور 3 نقاط

3- المكسيك 3 نقاط

4- جامايكا بلا نقاط.

المجموعة الثالثة

1- أوروجواي 6 نقاط

2- الولايات المتحدة الأمريكية 3 نقاط

3- بنما 3 نقاط

4- بوليفيا بلا نقاط.

المجموعة الرابعة

1- كولومبيا 6 نقاط

2- البرازيل 4 نقاط

3- كوستاريكا نقطة

4- باراجواي بلا نقاط.

كوبا أمريكا 2024

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وتأهلت 4 منتخبات حتى الآن للدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما فازت في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، ليحصد كل منهم 6 نقاط، حجزت مقعدهم في الدور المقبل من البطولة، قبل خوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لربع النهائي، ليبدأ مشواره في أدوار خروج المغلوب في رحلة الدفاع عن لقبه.

وبلغ منتخب فنزويلا الدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية، بفوزه على الإكوادور والمكسيك، قبل أن يواجه جامايكا في الجولة الأخيرة.

وصعد منتخب أوروجواي إلى الدور المقبل، مسجلًا 8 أهداف حتى الآن، 3 منها في شباك بنما، و5 أمام بوليفيا.

فيما كان آخر المنتخبات التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، هو منتخب كولومبيا الذي يصطدم بقوة البرازيل في المباراة المقبلة.