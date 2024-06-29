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السبت 29 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد بالضفة الغربية.

كما أعلنت، منذ قليل أيضا، وسائل الإعلام الفلسطيني، أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 224 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37834 شهيدًا و86858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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