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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة طفل بعد ساعات من غرقه في نيل المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا على  جثة  طفل صغير ، بعد غرقه بمياه النيل لمدة 24 ساعة في مركز سمالوط وذلك بسبب اللهو  واللعب .

وتلقى  عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا يفيد بوصول جثة  طفل فى العقد الاول من عمره يدعى " فارس علي عبد النعيم " 7 سنوات " ويقيم بمنطقة  شرق الترعة بمدينة سمالوط، تم انتشاله اثر مصرعه غرقا بمياه النيل ناحية عرب الزينة.

واكدت التحريات ، ان الوفاة لا توجد بها شُبهة جنائية وحدثت أثناء اللهو والاستجمام مع احد افراد اسرته كما أكد الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، في تقريره ان الوفاة نتجت عن اكسفسيا الغرق ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة وصرحت النيابة العامة بالدفن.

الإنقاذ النهري العثور على جثة طفل النيابة العامة بمحافظة المنيا قوات الإنقاذ النهري