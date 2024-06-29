هيئة شئون الحرمين تقدم خدماتها لأكثر من مليون حاج بالمسجد النبوي منذ بدء موسم الحج

شهد المسجد النبوي الشريف وصول ما يزيد على مليون حاج منذ بداية قدوم ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، حيث سخرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين كافة إمكانياتها في تقديم خدمات ذات جودة عالية وعلى أكمل وجه لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي لتهيئة بيئة آمنة للمصلين وفق خطتها التشغيلية لموسم الحج لهذا العام بالتكامل مع جميع القطاعات العاملة في الحج.

وضاعفت الهيئة خدماتها في تطهير المسجد النبوي ومرافقه بأكثر من 5 مرات يوميا، وعملت على تهيئة جميع المصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه بأكثر من 18 ألف سجادة يتم العمل على تطهيرها والعناية بها على مدار الساعة لسلامة ضيوف الرحمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفرت الهيئة خدمات التنقل لضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي والمناطق المحيطة به عبر عربات الجولف، بالإضافة لتوفير خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وخصصت لهم 10 مواقع للصلاة على مقربة من أبواب المسجد النبوي لتسهيل وصولهم إليها، كما تم تهيئة الممرات المؤدية للمصليات داخل المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الأمنية لتسهيل حركة الحشود من وإلى المسجد النبوي، وتسهيل الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة لضيوف الرحمن وفق المواعيد المحددة عبر تطبيق نسك.

وعملت الهيئة على تخفيف حرارة الجو داخل المسجد النبوي وساحاته من خلال التكييف المتلائم مع الكثافة البشرية خلال موسم الحج بما يحقق الراحة لضيوف الرحمن، بالإضافة لدور 250 مضلة و436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي.

وفي السياق، أطلقت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، البرنامج القرآني الصيفي بالمسجد الحرام، في رحاب المسجد الحرام، تحت شعار: "لصحبة القرآن الكريم من جوار الكعبة المشرفة"، برعاية رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بهدف ربط القاصدين والمعتمرين بالقرآن الكريم وهداياته الوسطية بمنهجية علمية مؤصلة.

ويعد البرنامج القرآني الصيفي المزمع إقامته على مدى 38 يومًا بالمسجد الحرام، من إستراتيجيات رئاسة الشئون الدينية وخططها التعليمية، لتعظيم مشاريع القرآن الكريم وبرامجه وحلقاته، وربط المسلمين به شيبًا وشبابًا.