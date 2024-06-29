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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال توغلت بشكل مفاجئ في أماكن زعمت أنها آمنة برفح

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية
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قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بشكل مفاجئ في مدينة رفح، وخاصة في أماكن ادعت قبل ذلك أنها آمنة، وهذا أمر غريب ومفاجئ للنازحين.

وأضاف "أبو كويك"، خلال فقرة "جولة المراسلين" المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تجريف البنية التحتية بقطاع غزة، ويدمر مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى إحراق خيام النازحين وقصفهم وإجبارهم على النزوح مجددًا نحو المناطق الغربية من مدينة خان يونس.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية أكملت هذه المهمة، وتراجعت إلى منطقة حي تل السلطان، لكن المفاجأة هي عودة الآليات مرة أخرى إلى ذات المنطقة بعد عودة المواطنين لتفقد ممتلكاتهم، وأيضًا انتشال جثامين الشهداء، حيث تم إطلاق النار عليهم، الأمر الذي تسبب في سقوط 13 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

ونوه إلى أن المحافظة الوسطى شهدت عدة غارات، آخرها قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم البريج، أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت المدفعية وطائرات الاستطلاع تجمعًا للمواطنين في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، والذي أسفر عن إصابة 15 مواطنًا.

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