أحمد مجاهد: بيراميدز يستحق نقاط مباراة سموحة كاملة

أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، أحقية نادي بيراميدز، في الحصول على نقاط مباراة سموحة بعد إلغائها بعد اندلاع حريق في غرفة التحكم باستاد الإسكندرية.

وألغى محمد سلامة ميدو، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة الدوري، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية: بيراميدز يستحق الحصول على نقاط مباراة سموحة كاملة، لو كان ما حدث في أي مباراة دولية أو قارية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق: الحريق لم يوقف المباراة وانقطاع التيار الكهربائي ليس ظرفا قهريا تحت أي حال من الأحوال، بالتالي البند واضح وصريح سواء في لوائح فيفا أو كاف أو اللوائح الداخلية، لذلك أنصح كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا، لو تكرر ذلك الموقف وأنت صاحب الأرض سوف تحتسب خاسرا لأن “الكاف” والفيفا لا تعتبر ما حدث إلا تقصيرا من صاحب الأرض ".

واختتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلا: القرار في النهاية يعود لرابطة الأندية سواء باحتساب نقاط المباراة لبيراميدز أو إعادتها كاملة أو إعادتها باستكمالها من توقيت إيقافها.

بيراميدز يطلب احتساب نتيجة مباراة سموحة لصالحه

أكد الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي، أن ما وقع من أحداث خلال مباراة النادي مع سموحة باستاد الإسكندرية يقع ضمن مسؤوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسئوليته القانونية هنا مسئولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

أضاف أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوماً بنتيجة 2/صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزوماً واعتبار نادي بيراميدز فائزاً بنتيجة 2/صفر، مشددا على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا.

وشدد على أن السبب وراء إلغاء المباراة هو انخفاض الإضاءة في المباراة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، وليس الظروف القهرية، حيث أنّ أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة وتظهير "خيالات" بسبب ضعف الإضاءة.

وقال المستشار القانوني، إنه وبناءً على ما حدث من وقائع ثابتة، طالب نادي بيراميدز رسميا اعتبار نادي سموحة مهزوماً في المباراة واعتبار النادي فائزاً بنتيجة 2/صفر وفقاً للفقرة الثالثة/أ من المادة 42 من لائحة المسابقات، والتي تنص على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة " ٤٥ " دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو فى حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة ٢ / صفر أيا كانت نتيجة اللقاء، ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريا.