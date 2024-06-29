الإنقاذ النهري يتمكن من انتشال جثة طفل بـ"الممشى السياحي" بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثة طفل سقط غريقا ببحر يوسف بالممشى السياحي بجوار فيلا نجلاء فتحي وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة طفل طافية فوق الماء ببحر سنورس بنطاق دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتمكنت القوات من انتشال جثة الطفل، وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم أن الجثة لطفل يدعى "مصطفى أحمد ابو العلا" 8 سنوات ومقيم بدار رماد دائرة القسم.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بإنتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة اسباب الوفاة، كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابستها ومباشرة التحقيقات.