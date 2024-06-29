تفاصيل العثور على جثة عجوز متعفنة بمنزله في ظروف غامضة بالمنيا

فى واقعة مأساوية عثر أهالي محافظة المنيا على جثة متعفنة لعجوز داخل منزله بمنطقة أبوهلال، في ظروف غامضة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتلقي بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا.



على الفور انتقل رجال رجال الشرطة وسيارة الإسعاف، وبالفحص تبين أن الجثة لعجوز يبلغ من العمر 63 عاماً ، يقيم في شارع نور الإسلام المتفرع من شارع المجرى، بمنطقة أبوهلال وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.



وأمرت النيابة بندب مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على جثة العجوز ، لكشف ملابسات الواقعة .

وقال أحد أفراد أسرته أمام النيابة، أن المتوفي كان يسكن وحيدًا في شقته السكنية، يعاني من أمراض الضغط والسكر.