"أرجوحة" تتسبب في وفاة ٣ أطفال بالبداري

تسببت أرجوحة ملاصقة لحائط متهالك ، بقرية منشأة البداري في وفاة ٣ أطفال أشقاء خلال لهوهم بأسيوط ، وتحولت لصوات ضحكات الـ ٣ أطفال الي صراخ بمحيط المنزل ، وفقدوا حياتهم اثناء اللهو بالبداري.

وتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوصول ثلاثة أطفال أشقاء إلى مستشفى البداري المركزي، وقد فارقوا الحياة، الأطفال هم: نورهان، 8 سنوات، علام، 8 سنوات، ومي، 7 سنوات، اثناء لهوهم بارجوحة وسقطت عليهم حائط هش مما تسبّب في وفاتهم ودفنت الأنقاض أصوات ضحكاتهم البريئة ، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف لموقع الحادث وجرى استخراج جثث الأطفال الثلاث وجرى استكمال الإجراءات القانونية والتصريح بدفنهم فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي الضحايا وذويهم بمركز البداري ومحافظة أسيوط عقب وفاة الثلاث أطفال الاشقاء