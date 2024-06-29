يورو 2024.. منتخب سويسرا بالقوة الضاربة أمام إيطاليا

أعلن مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إيطاليا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب سويسرا، اليوم السبت، إيطاليا على الملعب الأولمبي في برلين، في لقاء يديره تحكيميًا البولندي سيمون مارتشينياك، وينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل منتخب سويسرا مباراته ضد إيطاليا، بالقوة الضاربة، حيث يتواجد جرانيت تشاكا في التشكيل الأساسي رفقة مانويل أكانجي والحارس يان سومر.

ويقود الخط الهجومي للمنتخب السويسري، بريل إيمبولو وروبن فارجاس ودان ندوي، في ظل تواجد شيردان شاكيري على مقاعد البدلاء.

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16 من يورو 2024، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، خلف ألمانيا بـ7 نقاط.

بينما بلغ منتخب إيطاليا دور ثمن النهائي، وصيفًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدر بالعلامة الكاملة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب سويسرا لمواجهة إيطاليا

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - رودريجيز

خط الوسط: جرانيت تشاكا - فريلير - أيبشير - ريدر

وفي الهجوم: روبن فارجاس - بريل إيمبولو - دان ندوي.