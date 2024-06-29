يورو 2024.. شعراوي يقود تشكيل منتخب إيطاليا أمام سويسرا

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سويسرا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إيطاليا، اليوم السبت، سويسرا على الملعب الأولمبي في برلين، في مباراة يديرها تحكيميًا البولندي سيمون مارتشينياك، وتنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ستيفان شعراوي تشكيل منتخب إيطاليا أمام سويسرا، إذ يعاون فيديريكو كييزا وجانلوكا سكاماكا في الخط الهجومي.

تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الستة عشر وصيفًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدر بالعلامة الكاملة.

بينما بلغ منتخب سويسرا دور ثمن النهائي، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، خلف ألمانيا بـ7 نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة سويسرا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو - مانشيني - باستوني - دارميان

خط الوسط: باريلا - فاجيولي - كريستانتي

وفي الهجوم: ستيفان شعراوي - جانلوكا سكاماكا - فيديريكو كييزا.