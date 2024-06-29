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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هجوم على السفارة الإسرائيلية في صربيا

قوات الأمن الصربية
قوات الأمن الصربية
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أعلنت السلطات الصربية، اليوم السبت، إنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم معروفين للأجهزة الأمنية على صلة بهجوم علي السفارة الإسرائيلية في بلغراد، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وهاجم رجل السفارة الإسرائيلية، وقام بإطلاق سهم علي أحد أفراد الأمن بالسفارة. 

وقال وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش، إن قوات الأمن قامت بإطلاق النار علي المهاجم دفاعا عن النفس، ما أدي إلي وفاته متأثرا بجراحه.

ووقعت الحادثة في حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي في العاصمة الصربية، عندما أصاب المهاجم أحد أفراد الأمن في السفارة بسهم.

السلطات الصربية هجوم السفارة الإسرائيلية بلغراد سهم