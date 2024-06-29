تنفيذ 6 حالات إزالة لتعدّيات وأبنية مخالفة على أراضي أملاك الدولة بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية بدون ترخيص لسقف دور أول علوي.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

واشار بيان اعلامي انه جرى تنفيذ فك شدة خشبية لصب قواعد وسملات مخالفة على مساحة ١٠٠ متر بقرية الضبعية بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وعلى جانب أخر، قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ إزالة فورية، لمحل من الطوب الأحمر معرش بالعروق الخشب والسبايت، (بناء بدون ترخيص) على مساحة ٤٥ متر بالطريق الرئيسي بشارع المعاهدة بالمحسمة المحطة.

ومن جهةٍ أخرى، قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ ثلاث حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة وأبنية مخالفة.

حيث جرى رصد حالة شدة خشبية ووضع مهمات عمارة في نهر الطريق بمنطقة الصفا والمروة خلف أبراج الحاوي، وجرى رفع كافة مواد البناء والتحفظ عليها.

أيضًا جرى فك شدة خشبية (بدون ترخيص) لدور خامس، بمنطقة الفروسية.

كما جرى إزالة بناء مخالف عبارة عن بلكونة وتم التحفظ على مواد البناء، وذلك بشارع ١٠ بالمنطقة الرابعة.

جرى إزالة جميع الحالات السابق ذكرها بحضور رؤساء القرى والأحياء والقسم الهندسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.