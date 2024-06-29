"بحوث البساتين" ورئيس برنامج إنتاج تقاوي الخضر يتفقدان زراعات "الجوجوبا" بغرب المنيا

قام الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد حلمى حسين رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر، بزيارة موقع غرب المنيا لمتابعة زراعة الجوجوبا اليوم السبت الموافق 29 يونيو، طبقًا لتكليفات الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية والإعداد لزراعة التين الشوكي.

تأتي تلك الزيارات التفقدية تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمواقع المختلفة.

واطمأن “حموده” و”حسين” على حالة نباتات الجوجوبا وعدم وجود أى غياب في الشتلات التى تم زراعتها، كما تم زيارة المجمع الوراثى للزيتون والذى يحتوى على العديد من أصناف الزيتون والتى تعتبر ثروة من أصناف الزيتون.

وأشار الوفد إلى بعض الملاحظات والتى يحب أخذها في الاعتبار عند إجراء عمليات الخدمة، وكان فى استقبالهم المهندس محمد عبدالجواد وتم تكليف قسم بحوث الزيتون بالمتابعة للزراعات الزيتون والجوجوبا.

ومن ضمن أهداف الزيارة التفقدية التي قام بها مدير معهد بحوث البساتين رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر التأكيد على استغلال الأصول التابعة لوزارة ومركز البحوث الزراعية بنقل عدد ١٠ صوب من غرب المنيا إلى الأماكن التابعة للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لاستغلالها في تنفيذ البرامج المختلفة في محافظات سوهاج والإسماعيلية وبني سويف والغربية.