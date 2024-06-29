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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط متهمة بخطف طفل في الغربية

المتهمة
المتهمة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالغربية وضبط مرتكبة الواقعة بعد ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم ، وبرفقتها نجلها (سن عام ونصف) ، فوجئت بقيام (سيدة أخرى) كانت متواجده بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج ، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها .
بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "ولم يُستدل لها على معلومات جنائية") .. 

بمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (سن 3 ، 5 سنوات) ، وقيامها باصطحاب الطفل المُشار إليه بدلاً من أحد نجليها عن طريق الخطأ .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

فيديو الواقعة 

 

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Screenshot_2024-06-29-17-30-10-06_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
Screenshot_2024-06-29-17-30-10-06_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
اختطاف طفل بالغربية وزارة الداخلية وضبط مرتكبة الواقعة طنطا بمديرية أمن الغربية