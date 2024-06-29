الداخلية تكشف تفاصيل ضبط متهمة بخطف طفل في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالغربية وضبط مرتكبة الواقعة بعد ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم ، وبرفقتها نجلها (سن عام ونصف) ، فوجئت بقيام (سيدة أخرى) كانت متواجده بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج ، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها .

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "ولم يُستدل لها على معلومات جنائية") ..

بمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (سن 3 ، 5 سنوات) ، وقيامها باصطحاب الطفل المُشار إليه بدلاً من أحد نجليها عن طريق الخطأ .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



فيديو الواقعة

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