خبير سياسي: الصراع الحالي في انتخابات إيران على الطبقة الرمادية من الأصوات

قال الدكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية، إن وزير الداخلية الإيراني أعلن النتائج الرسمية للانتخابات في مؤتمر صحفي بطهران، مؤكدًا أن 40% من إجمالي الأصوات البالغ عددهم نحو 61 مليون ناخب، ذهبوا إلى هذه الجولة للانتخابات بواقع 24 مليون و735 ألف ناخب منهم 10 ملايين و400 ألف أدلوا بأصواتهم للمرشح الإصلاحي مسعود إشكيان.

وأضاف أبو النور، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن 9 ملايين و400 ألف تقريبًا أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الأعلى في جبهة المحافظين وهو سعيد جليلي، أما المرتبة الثالثة المحافظ البرجماتي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت تقريبًا، وفي المرتبة الأخيرة مصطفى بور محمدي حصل على 206 آلاف صوت.

وتابع: «الصراع الحالي في انتخابات إيران على الطبقة الرمادية من الأصوات، ويوم الجمعة المقبل سيكون هناك جولة إعادة رسمية وفقًا لإعلان وزير الداخلية الإيراني، بين المرشح الإصلاحي مسعود إشكيان والمرشح الأكثر تشددًا سعيد جليلي».